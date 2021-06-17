Роман Яремчук: матч с Македонией будет одним из самых сложных для сборной Украины

25-летний нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал об ожиданиях от игры второго тура чемпионата Европы – 2020 со сборной Северной Македонии.

«Думаю, это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины. Многие недооценивают Северную Македонию, но мы должны уважать соперника, сосредоточиться на своей игре, действовать агрессивно, и только тогда мы возьмем очки.



Конечно, у Северной Македонии нет футболистов уровня Депая, де Йонга, Вейналдума, но у них есть командный дух — я хорошо чувствую это. Я вижу, что у них есть идея на футбольном поле, они бьются, поэтому матч будет очень сложным для нас.



Игра под руководством Шевченко? Я получаю от него подсказки, чувствую его внимание. Действительно иногда он уделяет больше внимания именно нападающим. Его опыт — это что-то невероятное. Для меня это счастье, что мне выпал шанс поработать с таким тренером, с таким выдающимся футболистом. Все что мне нужно — просто слушать его, мотать все на ус и делать правильные выводы», — цитирует Яремчука официальный сайт УЕФА.

Встреча второго тура группы С между сборными Украины и Северной Македонии, которая пройдёт в Бухаресте (Румыния) на стадионе «Националь» 17 июня, откроет программу седьмого игрового дня Евро-2020. Начало матча – 16:00 мск, трансляция – «Матч ТВ».