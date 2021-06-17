Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал поражение Италии на Евро-2020

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович выразил мнение об игре своих подопечных в матче второго тура чемпионата Европы – 2020 со сборной Италии (0:3).

«Поздравляю Италию — они показывают великолепный футбол. Каждый из наших игроков должен быть разочарован результатом, но завтра с началом следующей тренировки для нас начнётся новый этап. Я поговорил с командой и сказал ей, что у нас остался один матч и только три очка смогут вывести нас в следующий раунд», — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Италии набрала 6 очков, поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А и досрочно вышла в плей-офф Евро-2020. Швейцария (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе А являются сборные Уэльса (4) и Турции (0).