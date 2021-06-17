Серхио Рамос желает зарабатывать в новом клубе € 12 млн в год

35-летний звёздный испанский защитник Серхио Рамос, который покинет мадридский «Реал» по окончании нынешнего соглашения, желает заполучить контракт с впечатляющей зарплатой в новом клубе, сообщает издание AS.
Как отмечает источник, Рамос желает подписать контракт с зарплатой € 12 млн в год, что может отпугнуть многие европейские клубы. Фаворитом на подписание футболиста считается английский «Манчестер Сити», который в последние недели находился в контакте с окружением футболиста. Среди иных вариантов – «Манчестер Юнайтед» и французский «Пари-Сен Жермен», который готов в полной мере удовлетворить запросы игрока.
В конце этого месяца у капитана «сливочных» истекает контракт с клубом, и стороны не стали его продлевать. Сегодня, 17 июня, состоится прощальная пресс-конференция, в которой помимо Серхио примет участие президент «Реала» Флорентино Перес.
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