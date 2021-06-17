«Арсенал» интересуется вратарём сборной Англии

Лондонский «Арсенал» хочет подписать голкипера «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рэмсдейла. Об этом сообщает Skysports.

По информации источника, потенциальный новичок «канониров» может либо заменить немецкого голкипера Бернда Лено, либо навязать ему серьёзную конкуренцию. 23-летний вратарь «клинков» вылетел в Чемпионшип, но получил вызов в национальную сборную Англии, где заменил травмированного Дина Хендерсона.

Как утверждает источник, Артета включил Рэмсдейла в свой шорт-лист, однако «канонирам» придётся заплатить около £ 20 млн за трансфер англичанина (£ 23,3 млн).

В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги «Арсенал» с 61 очков занял восьмое место, а «Шеффилд» набрал 23 очка и с 20 места вылетел в Чемпионшип.