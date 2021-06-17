Источник: Доннарумма пройдёт медобследование для «ПСЖ» 21 июня

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма будет проходить медицинское обследование в «Пари Сен-Жермен» в утром в понедельник, 21 июня. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо. По информации источника, голкипер пройдёт медицинское обследование в лагере национальной сборной Италии.
Ранее сообщалось, что Доннарумма подписал контракт с «ПСЖ». Соглашение рассчитано до 2026 года. Отмечается, что голкипер останется в «ПСЖ», а не уйдёт в аренду. Он будет конкурировать за место первого номера с Кейлором Навасом.
Доннарумма провёл 48 матчей за «Милан» в сезоне-2020/21, из них 15 — на ноль. Вратарь покинет итальянский клуб на правах свободного агента, его контракт действует до конца июня 2021 года.
Доннарумма является основным голкипером сборной Италии. Игроком интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома, «Челси», «Тоттенхэм» и «ПСЖ». Также сообщалось, что парижский клуб предложил итальянскому вратарю зарплату € 12 млн в год.
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