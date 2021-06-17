«Фиорентина» предложила Влаховичу новый контракт с зарплатой € 3 млн в год

«Фиорентина» хочет продлить контракт с Душаном Влаховичем и предложила игроку зарплату в € 3 млн в год. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

При этом, по информации источника, агент игрока не согласился добавить пункт в новый контракт об отступных за форварда в размере € 60 млн. Отметим, действующий контракт Влаховича с клубом истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает серба в € 40 млн.

В июне сообщалось, что Влахович может продолжить карьеру в «Атлетико». Приоритетным вариантом мадридцев, которые ищут себе нового форварда, остаётся Лаутаро Мартинес из «Интера». Однако мадридский клуб может оттолкнуть высокая стоимость аргентинского форварда.

В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний сербский форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.