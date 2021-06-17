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«Барселона» опубликовала видео с игроками в новой домашней форме

«Барселона» опубликовала видео с игроками в новой домашней форме
Кирилл Горбачинский
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«Барселона» опубликовала видео нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет играть в сезоне-2021/2022.

Экипировка выполнена в традиционных для клуба синем и гранатовом цветах. Особенностью формы стал Георгиевский крест, помещённый на переднюю часть футболки. Техническим спонсором каталонцев является американская компания Nike.

По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч. «Реал» стал вторым в турнирной таблице чемпионата страны с 84 набранными очками.

В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии «Пари Сен-Жермен».

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