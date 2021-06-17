Сборная России победила финнов на Евро, «Реал» расстался с Рамосом. Главное к утру

Сборная России с минимальным счётом обыграла команду Финляндии, Италия разгромила Швейцарию на чемпионате Европы — 2020, а мадридский «Реал» объявил об уходе ветерана клуба Серхио Рамоса — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России одолела Финляндию и одержала первую победу на Евро.

2. Сборная Италии разгромила Швейцарию в матче Евро-2020.

3. Сборная Уэльса обыграла Турцию в матче группового этапа Евро-2020.

4. «Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса.

5. ЦСКА готов поспорить с «Фенербахче» за бывшего наставника «Эвертона» Марку Силву.

6. Капризов победил в номинации «Европейский прорыв года» на Fan Choice Awards.

7. Источник: Буффон подписал контракт с «Пармой».

8. Гаттузо может покинуть «Фиорентину» из-за разногласий с руководством.

9. «Монреаль» победил «Вегас» в полуфинале Кубка Стэнли и сравнялся в серии.

10. «Клипперс» без Кавая Леонарда обыграли «Юту» и повели в серии полуфинала Запада.