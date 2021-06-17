«Амкар» представил новую эмблему

Пермский «Амкар» на своём официальном сайте презентовал новую клубную эмблему.



Логотип выполнен в форме щита и представляет собой 11 полос, символизирующих 11 футболистов на поле, которые стремятся вверх, — к победе. Внутри эмблемы присутствует буква «А». Под полосами располагается пятиугольник футбольного мяча. Уточняется, что это дань истокам и универсальный знак, понятный во всех культурах.

Фото: Официальный сайт ФК «Амкар»

Ранее «Амкар» подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге и впоследствии получил лицензию. В качестве основного поля команды значится крытый футбольный манеж, резервным заявлен стадион «Звезда».



«Амкар» был основан в 1994 году, на профессиональном уровне выступал с 1995 года. В 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем. В Российской Премьер-Лиге выступал с 2004 по 2018 год.