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«Амкар» представил новую эмблему

«Амкар» представил новую эмблему
Михаил Рождественский
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Пермский «Амкар» на своём официальном сайте презентовал новую клубную эмблему.

Логотип выполнен в форме щита и представляет собой 11 полос, символизирующих 11 футболистов на поле, которые стремятся вверх, — к победе. Внутри эмблемы присутствует буква «А». Под полосами располагается пятиугольник футбольного мяча. Уточняется, что это дань истокам и универсальный знак, понятный во всех культурах.

Фото: Официальный сайт ФК «Амкар»

Ранее «Амкар» подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге и впоследствии получил лицензию. В качестве основного поля команды значится крытый футбольный манеж, резервным заявлен стадион «Звезда».

«Амкар» был основан в 1994 году, на профессиональном уровне выступал с 1995 года. В 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем. В Российской Премьер-Лиге выступал с 2004 по 2018 год.

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