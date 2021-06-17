Главным тренером «Амкара» стал Рустем Хузин

Главным тренером футбольного клуба «Амкар» назначен Рустем Хузин, сообщает «Комсомольская правда». Ранее он был наставником пермской «Звезды».



Вместе с Рустемом Хузиным из «Звезды» в тренерский штаб «Амкара» перешли Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков. Кроме того, восьми футболистам «Звезды» предложены контракты с «Амкаром».



Ранее «Амкар» подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге и впоследствии получил лицензию. В качестве основного поля команды значится крытый футбольный манеж, резервным заявлен стадион «Звезда».



«Амкар» был основан в 1994 году, на профессиональном уровне выступал с 1995 года. В 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем. В Российской Премьер-Лиге выступал с 2004 по 2018 год.

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