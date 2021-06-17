Зинченко: у Северной Македонии нет игроков, как у Нидерландов, но это отличная команда

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча с Северной Македонией на Евро-2020.
«Это отличная команда. На поле они как одна семья. У них определённо нет таких игроков, как у Нидерландов, но они очень сильны как команда. У них очень хорошая организация обороны — им крайне сложно забить.
Я говорил со своим одноклубником по «Манчестер Сити» Гюндоганом о сборной Северной Македонии, потому что они обыграли Германию 2:1 на выезде пару месяцев назад. Он сказал: «Поверь, эта команда старается играть в хороший футбол».
Вы видите, что в этом турнире во многих матчах после первого тайма счёт — 0:0. Это значит, что все команды очень хорошо организованы в защите и играют осторожно. На этом уровне очень сложно забить. Так что завтра нам обязательно нужно реализовывать моменты, которые мы создаём», — цитирует Зинченко пресс-служба УЕФА.
- 17 июня 2021
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