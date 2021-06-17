Экс-защитник «Тоттенхэма» Роуз перешёл в «Уотфорд»

Бывший защитник «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз стал игроком «Уотфорда». Об этом сообщается на официальном сайте «шершней». 30-летний футболист заключил с новым клубом контракт, рассчитанный на два года.



Роуз начинал карьеру в «Лидс Юнайтед», откуда в 2007 году перебрался в «Тоттенхэм». В течение нескольких лет он выступал на правах аренды за «Уотфорд», «Питерборо Юнайтед», «Бристоль Сити» и «Сандерленд», а в сезоне-2013/2014 стал полноценным игроком основы «шпор». В прошлом году вновь уходил за практикой — на этот раз в «Ньюкасл Юнайтед».



В минувшем сезоне Роуз не провёл ни одного матча за «Тоттенхэм» в английской Премьер-лиге, а по окончании кампании покинул лондонский клуб на правах свободного агента.

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