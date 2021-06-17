Де Брёйне и Витсель готовы сыграть со сборной Дании на Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что полузащитники Кевин Де Брёйне и Аксель Витсель готовы к матчу с национальной командой Бельгии на чемпионате Европы — 2020.



«С Де Брёйне все просто: он здоров и готов играть. Вопрос в том, сколько он сможет провести на поле. Я доволен темпами его восстановления. То же касается Акселя Витселя. Мы хотим подойти к следующим двум матчам в оптимальном составе», — цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.



Напомним, во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная России переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.

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