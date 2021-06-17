Де Брёйне и Витсель готовы сыграть со сборной Дании на Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что полузащитники Кевин Де Брёйне и Аксель Витсель готовы к матчу с национальной командой Бельгии на чемпионате Европы — 2020.
«С Де Брёйне все просто: он здоров и готов играть. Вопрос в том, сколько он сможет провести на поле. Я доволен темпами его восстановления. То же касается Акселя Витселя. Мы хотим подойти к следующим двум матчам в оптимальном составе», — цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.
Напомним, во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная России переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.
- 17 июня 2021
-
10:41
-
10:24
-
10:13
-
10:01
-
09:50
-
09:39
-
09:25
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:40
-
07:12
-
06:18
-
05:58
-
05:19
-
04:49
-
04:41
-
04:31
-
04:15
-
04:00
-
03:45
-
03:25
-
03:14
-
03:02
-
02:38
-
02:25
-
02:09
-
02:05
-
02:03
-
02:01
-
01:59
-
00:56
-
00:50
-
00:49
-
00:26