Вратарь сборной Гаити забил кошмарный автогол, дважды промахнувшись по мячу

В ответном матче плей-офф североамериканской квалификации чемпионата мира — 2022 между сборными Канады и Гаити произошёл курьёзный эпизод.



В начале второго тайма, на 46-й минуте, когда счёт был 0:0, голкипер гостей Жозуэ Дюверге организовал гол в собственные ворота. Защитник отдал ему пас, однако дальше начались проблемы. У вратаря было достаточно времени принять решение, поскольку нападающие не спешили его прессинговать. Он попытался выбить мяч, но не попал по нему. Снаряд продолжил катиться в сторону ворот, и Дюверге запаниковал. Он вновь попробовал вынести мяч, но задел его опорной ногой и забил автогол.

Видео автогола Дюверге:

Сборная Канады после этого эпизода забила Гаити ещё два мяча и одержала разгромную победу — 3:0. В первой встрече также победили канадцы (1:0).