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Украина — Северная Македония: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 16:00

Украина — Северная Македония: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 16:00
Михаил Рождественский
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Сегодня, 17 июня, состоится матч сборных Украины и Северной Македонии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Аргентины во главе с Фернандо Рапальини. Помогать ему будут ассистенты Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный рефери — словенец Славко Винчич.

Напомним, в группе C, помимо украинцев и македонцев, выступают национальные команды Нидерландов и Австрии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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