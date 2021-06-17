Украина — Северная Македония: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 16:00

Сегодня, 17 июня, состоится матч сборных Украины и Северной Македонии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Аргентины во главе с Фернандо Рапальини. Помогать ему будут ассистенты Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный рефери — словенец Славко Винчич.



Напомним, в группе C, помимо украинцев и македонцев, выступают национальные команды Нидерландов и Австрии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.