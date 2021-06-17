Гурам Аджоев рассказал о товарищеском матче ветеранов «Спартака» и тульского «Арсенала»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о товарищеском матче с ветеранами московского «Спартака», который состоялся накануне в Туле. Игра закончилась вничью со счётом 7:7.



«Мы официально открыли поле для нашей академии. На нём прежде всего будут проходить тренировки и матчи команд детских возрастов. К открытию приурочили игру ветеранов московского «Спартака» и тульского «Арсенала». Матч закончился вничью 7:7, но счёт здесь, конечно, не главное. Гораздо важнее то, что юные туляки смогли воочию увидеть и пообщаться с такими людьми, как Виктор Папаев, Юрий Гаврилов, Олег Романцев, Георгий Ярцев, Вагиз Хидиятуллин и многими другими. Это легенды «Спартака», хранители традиций и истории клуба. Поэтому, конечно, их приезд в Тулу стал ярким событием, которое запомнится на долгие годы.



Такие мероприятия имеют огромное значение для связи времён и поколений. И нужно делать всё, чтобы поддерживать эту связь и отношения. Мы очень рады и благодарны ветеранам «Спартака» и «Арсенала», что удалось провести такую игру. Нужно отметить, что развитие инфраструктуры является принципиальным моментом для нас. Это позволяет вовлечь в занятия футболом новых людей. Мы очень благодарны губернатору Тульской области Алексею Дюмину за то, что он поддержал и одобрил нашу инициативу по строительству ещё одного поля на территории стадиона «Центральный». Уже выделен соответствующий участок земли. Это будет полноразмерное поле с натуральным покрытием, с подогревом, освещением и трибуной. Таким образом, можно говорить о создании целого футбольного кластера, где уже функционируют крытый манеж, два поля с искусственной травой и скоро появится новое натуральное поле.



Напомню также, что сейчас идёт замена газона на нашей основной арене. Что касается первой команды тульского «Арсенала», то 14 числа ребята вышли из отпуска. Сейчас начался первый сбор, который проходит на нашей базе», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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