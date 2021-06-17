Орлов: Миранчук доказал, что он ценнее, чем Дзюба. Артём — не феноменальный форвард

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру полузащитника сборной России Алексея Миранчука и нападающего Артёма Дзюбы в матче с Финляндией (1:0) на Евро-2020.



«Миранчук доказал, что он ценнее, чем Дзюба. Он сам может сделать гол. Поэтому такой футболист — незаменимый. Все удивлялись, например, Юрий Павлович Сёмин, почему Миранчука не поставить рядом с Головиным? И вот Миранчук всё сделал. Он был лучшим игроком матча.



Дзюба — не феноменальный форвард. Феномен — это выше. Это Неймар, Суарес, Левандовски. Дзюба — звезда российского разлива. От этого никуда не деться, и матч с Финляндией это доказал. Кто-то написал, что Дзюба установил рекорд, выиграв 12 или 15 верховых единоборств. Молодец, но результат действий какой? Где КПД? Он нападающий. Он что, забил хоть один мяч или сделал голевую передачу? К сожалению, нет. Неслучайно его потом Черчесов и заменил. Видно, что он не держит темп все 90 минут», — сказал Орлов в передаче «ГСОчат» на своём YouTube-канале.