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Орлов: Миранчук доказал, что он ценнее, чем Дзюба. Артём — не феноменальный форвард

Орлов: Миранчук доказал, что он ценнее, чем Дзюба. Артём — не феноменальный форвард
Сергей Сорокин
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Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру полузащитника сборной России Алексея Миранчука и нападающего Артёма Дзюбы в матче с Финляндией (1:0) на Евро-2020.

«Миранчук доказал, что он ценнее, чем Дзюба. Он сам может сделать гол. Поэтому такой футболист — незаменимый. Все удивлялись, например, Юрий Павлович Сёмин, почему Миранчука не поставить рядом с Головиным? И вот Миранчук всё сделал. Он был лучшим игроком матча.

Дзюба — не феноменальный форвард. Феномен — это выше. Это Неймар, Суарес, Левандовски. Дзюба — звезда российского разлива. От этого никуда не деться, и матч с Финляндией это доказал. Кто-то написал, что Дзюба установил рекорд, выиграв 12 или 15 верховых единоборств. Молодец, но результат действий какой? Где КПД? Он нападающий. Он что, забил хоть один мяч или сделал голевую передачу? К сожалению, нет. Неслучайно его потом Черчесов и заменил. Видно, что он не держит темп все 90 минут», — сказал Орлов в передаче «ГСОчат» на своём YouTube-канале.

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