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«Реал» близок к продлению контракта с Рафаэлем Вараном

«Реал» близок к продлению контракта с Рафаэлем Вараном
Михаил Рождественский
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Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан, вероятно, останется в команде, несмотря на информацию об отказе продлевать контракт.

Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 28-летний футболист и «Королевский клуб» близки к тому, чтобы пролонгировать соглашение. Договорённость практически достигнута, сторонам осталось согласовать последние детали.

Действующий контакт Варана с «Реалом» истекает летом 2022 года. Сообщалось, что игрок не намерен продлевать его и хочет вернуться на родину, во Францию, где им интересуется «Пари Сен-Жермен».

Варан является воспитанником «Ланса», а в «Реал» перешёл в 2011 году. В сборную Франции вызывается с 2013 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола, один автогол и получил две жёлтые карточки.

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