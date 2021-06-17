«Реал» близок к продлению контракта с Рафаэлем Вараном

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан, вероятно, останется в команде, несмотря на информацию об отказе продлевать контракт.



Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 28-летний футболист и «Королевский клуб» близки к тому, чтобы пролонгировать соглашение. Договорённость практически достигнута, сторонам осталось согласовать последние детали.



Действующий контакт Варана с «Реалом» истекает летом 2022 года. Сообщалось, что игрок не намерен продлевать его и хочет вернуться на родину, во Францию, где им интересуется «Пари Сен-Жермен».



Варан является воспитанником «Ланса», а в «Реал» перешёл в 2011 году. В сборную Франции вызывается с 2013 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола, один автогол и получил две жёлтые карточки.