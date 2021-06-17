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Локателли повторил жест Роналду, отставив в сторону бутылки Coca-Cola

Локателли повторил жест Роналду, отставив в сторону бутылки Coca-Cola
Михаил Рождественский
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Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли начал пресс-конференцию после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 со Швейцарией (3:0) с шутки.

Футболист подошёл к своему месту и отставил в сторону спонсорские напитки — две бутылки Coca-Cola, оставив перед собой лишь бутылку воды. После этого Мануэль улыбнулся журналистам.

Видео жеста Локателли:

Таким образом Локателли спародировал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который после встречи 1-го тура группового этапа Евро с Венгрией (3:0) заменил колу на воду.

Видео жеста Роналду:

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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