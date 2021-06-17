«Краснодар» сыграет с «Легией», «Олимпиакосом» и «Сепси» на сборах в Австрии

«Краснодар» сыграет с «Легией» (23 июня), «Олимпиакосом» (27 июня) и «Сепси» (1 июля) на сборах в Австрии, сообщает пресс-служба «быков».
Оба летних сбора «Краснодар» проведёт в Австрии. Первый сбор состоится с 18 июня по 1 июля, второй — с 5 по 19 июля.
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар», набрав 41 очко в 30 турах, финишировал на 10-м месте в турнирной таблице, отстав от зоны еврокубков на 12 очков. В концовке чемпионата «быки» сменили главного тренера — Мурад Мусаев был отправлен в отставку, а его место занял Виктор Гончаренко, уволенный из ЦСКА.
Сезон начнётся 23 июля, а завершится 21 мая. Команды уйдут на зимний перерыв 13 декабря, а весенняя часть турнира стартует 25 февраля 2022 года. Матчи между чемпионом России «Зенитом» и серебряным призёром «Спартаком» намечены на 12-й и 29-й туры.
- 17 июня 2021
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