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Сергей Кирьяков близок к назначению главным тренером «Ленинградца»

Сергей Кирьяков близок к назначению главным тренером «Ленинградца»
Андрей Панков
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Сергей Кирьяков близок к назначению на пост главного тренера «Ленинградца». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в связи с окончанием контракта Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера тульского «Арсенала» в 2017 году. Специалист возглавлял тульскую команду с 6 октября 2016 года. Под руководством Кирьякова туляки завершили сезон в Российской футбольной Премьер-Лиге в зоне стыковых матчей. По итогам противостояния с «Енисеем» подопечные Кирьякова смогли сохранить место в высшем футбольном эшелоне страны. После отставки из «Арсенала» Кирьяков не занимался тренерской деятельностью.

Кирьяков играл нападающим в московском «Динамо», немецких клубах «Карлсруэ», «Гамбург», «Теннис-Боруссия», клубах Китая. Выступал в олимпийской и первой сборной СССР, сборной СНГ и сборной России. Входил в тренерский штаб молодёжной сборной России, возглавлял юношескую сборную России (игроки 1997 года рождения).

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