Александр Кержаков стал новым главным тренером «Нижнего Новгорода». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! Александр назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород». Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы! Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И ещё важно, что для Саши наш регион не чужой — отец из Дзержинска. Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге! Удачи, Александр! «Нижний Новгород» — вперёд!» — написал Никитин в своём «инстаграме».
Напомним, «Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую Премьер-Лигу, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.
- 17 июня 2021
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