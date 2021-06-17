Серхио Рамос не сдержал слёз на прощальной пресс-конференции перед уходом из «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос выступил на прощальной пресс-конференции по случаю своего ухода из команды.



Во время своей речи капитан «сливочных» несколько раз не совладал с эмоциями и не сдержал слёз. Журналисты поддержали Серхио аплодисментами.

Напомним, «Реал» предлагал Рамосу продлить контракт на один год, а игрок хотел на два. Также Серхио не хотел идти на сокращение зарплаты. Сообщалось, что испанец всё же выразил готовность продлить договор на условиях клуба, однако Перес, недовольный его поведением, продолжил готовить церемонию прощания.



Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. Со «сливочными» 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.