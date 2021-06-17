Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я вернусь». Серхио Рамос попрощался с «Реалом»

«Я вернусь». Серхио Рамос попрощался с «Реалом»
Михаил Рождественский
Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос выступил с прощальной речью перед уходом из команды.

«Настал один из самых трудных моментов в моей жизни. Момент, когда я вынужден попрощаться с «Реалом». Я бы хотел сделать это на нашем стадионе, на «Сантьяго Бернабеу». Спасибо «Реалу», вы всегда будете в моём сердце. Это было потрясающее время, уникальное. Надеюсь, впереди меня ждут много лет игры на высоком уровне и новые трофеи. Говорю «до встречи», а не «прощайте», потому что я вернусь», — приводит слова Рамоса Marca.

Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. Со «сливочными» 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.

Новость по теме
Серхио Рамос не сдержал слёз на прощальной пресс-конференции перед уходом из «Реала»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021