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Терёхин: у сборной России нет класса и не видно целостной игры, но из группы мы выйдем

Терёхин: у сборной России нет класса и не видно целостной игры, но из группы мы выйдем
Сергей Сорокин
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Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал победу сборной России в матче с Финляндией (1:0) на чемпионате Европы — 2020.

«Мы наконец-то забили. Это главный вывод. Хорошо, что выиграли. Это сейчас самое важное. Двигаемся дальше. А сама игра, думаю, никому не понравилась. Не только мне.

Что в атаке, что в обороне у нас такие плюхи! Как проникающая передача, сразу возникает опасный момент. Хорошо, что ребята ложились под мяч и несколько раз его блокировали. У Дивеева были такие эпизоды, у Джикии. Пока у нас везде проблемы. Класса у нашей сборной нет. И у финнов, правда, тоже, потому что если бы он у них был, они бы мяча четыре нам забили. Нам нужно бегать, стараться. Мы это делали, поэтому и победили.

Пока у нас не видно целостной игры. После матча с Бельгией мы были в плохом психологическом состоянии, но после финнов будет попроще. Можно спокойно готовиться к Дании. Думаю, из группы мы выйдем.

Кто в каком состоянии пришел в сборную, мы не знаем. Пришлось всё наигрывать в процессе, подтягивать физические кондиции. Сейчас ребята выглядят тяжеловато, и за три дня сложно что-то сделать. Только психологически настроить команду. Видно, что Дзюбе тяжело. Нет блеска в глазах. Ребята подсели», — цитирует Терёхина «Советский спорт».

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