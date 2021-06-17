Стали известны результаты углублённого исследования Марио Фернандеса

Защитник сборной России Марио Фернандес прошёл дополнительное углублённое исследование на базе Московского спинального центра ГКБ 67 Департамента здравоохранения Москвы, которым руководит известный нейрохирург, член медицинского комитета РФС Дмитрий Дзукаев, сообщает пресс-служба национальной команды.



Футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий.



В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней.

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