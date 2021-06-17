Дмитрий Сычёв рассказал, чем похожи сборные России 2008 и 2021 годов

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв сравнил нынешнюю национальную команду, выступающую на чемпионате Европы — 2020, с составом образца 2008 года, в котором он играл.



«После всех негативных настроений болельщиков сборной я призывал не отчаиваться. Ребята понимают всю серьёзность, есть настрой, вчера всё было видно. Нельзя назвать эти совпадения сборных 2008-го и 2021-го полушуточными. Суеверия и футбол — об этом думает вся страна. Сейчас немного другой формат турнира. Если результат с Данией будет положительным, то почему бы и нет?



Сборные России 2008 и 2021 годов похожи хорошей физической подготовкой, самоотдачей, уровнем мотивации и желанием добиться успехов для страны. Видно, что ребята очень сильно переживают. А помешать повторить успех могут только команда соперника и индивидуальные ошибки. Сейчас всё в наших руках. Очень хочется, чтобы команда нас порадовала, как в 2018-м или в 2008-м», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.