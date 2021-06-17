Полузащитник «Кайрата» Кирилл Колесниченко перешёл в «Урал»

21-летний полузащитник «Кайрата» Кирилл Колесниченко заключил долгосрочный контракт с «Уралом», сообщает пресс-служба клуба.



Колесниченко является воспитанником академии «Чертаново». В 2015 году был внесён в официальную заявку клуба в ПФЛ, став самым молодым профессиональным игроком в России на тот момент. В 2016 году в матче против «Локомотива» дебютировал за «Чертаново», выйдя на замену. В первой половине сезона-2017/2018 сыграл за «Чертаново» одну игру в Кубке России и 10 игр в ПФЛ.



3 сентября 2020 года перешёл в волгоградский «Ротор» из казахстанского «Кайрата» на правах аренды, откуда в январе 2021-го на правах субаренды перешёл в «СКА-Хабаровск». Всего полузащитник в своей карьере провёл 65 матчей и забил шесть мячей.

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