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Ал. Мостовой объяснил, почему у сборной России мало шансов на успех, как на Евро-2008

Ал. Мостовой объяснил, почему у сборной России мало шансов на успех, как на Евро-2008
Михаил Рождественский
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы национальной команды выступить на чемпионате Европы — 2020 так же успешно, как на Евро-2008.

«Повторение сценария Евро-2008 вряд ли возможно. Во-первых, сейчас всё совершенно другое: другой формат турнира, игры в разных странах Европы, пока непонятно, из каких групп точно выйдут команды с третьего места. До сих пор никто не знает, где будет играть дальше. Это тоже наводит на мысли, что уже не получится, как в 2008-м.

Есть много совпадений с Евро-2008, но здесь можно сделать оговорку: игры-то на деле нет. У той сборной была игра. Даже проиграв испанцам, команда выглядела неплохо. Да и сборная Испании на тот момент была могущественной командой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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