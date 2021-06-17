Сборная Украины открыла счёт в матче с Северной Македонией. На 29–й минуте нападающий Андрей Ярмоленко воспользовался возможностью и поразил чужие ворота.



Сегодня, 17 июня, проходит матч сборных Украины и Северной Македонии. Встречу 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 принимает стадион «Националь» в Бухаресте (Румыния). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Аргентины во главе с Фернандо Рапальини. Помогают ему ассистенты Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный рефери — словенец Славко Винчич.



Напомним, в группе C, помимо украинцев и македонцев, выступают национальные команды Нидерландов и Австрии.

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