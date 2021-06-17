Руководство УЕФА запретило убирать бутылки спонсоров со стола во время пресс-конференций
Поделиться
УЕФА отреагировал на то, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отодвинул бутылки с напитком Coca-Cola на пресс-конференции Евро-2020 после победы над сборной Венгрии. Комитет напомнил руководству команд, что у них есть договорные обязательства перед спонсорами турнира.
«УЕФА напомнил участвующим командам, что партнёрские отношения являются неотъемлемой частью проведения турнира и обеспечения развития футбола по всей Европе», — приводит заявление УЕФА Reuters.
Полузащитник сборной Франции Поль Погба на пресс-конференции после матча чемпионата Европы — 2020 с Германией (1:0) убрал стоявшую на столе бутылку с пивом.
Позже исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен сообщил о том, что комитет не будет штрафовать игроков.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 17 июня 2021
-
18:18
-
18:14
-
17:57
-
17:51
-
17:46
-
17:40
-
17:28
-
17:18
-
17:14
-
17:12
-
16:36
-
16:35
-
16:30
-
16:25
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
15:47
-
15:38
-
15:36
-
15:34
-
15:30
-
15:01
-
14:59
-
14:58
-
14:58
-
14:47
-
14:31
-
14:27
-
14:08
-
13:55
-
13:52
-
13:49
-
13:37
-
13:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам