Руководство УЕФА запретило убирать бутылки спонсоров со стола во время пресс-конференций

УЕФА отреагировал на то, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отодвинул бутылки с напитком Coca-Cola на пресс-конференции Евро-2020 после победы над сборной Венгрии. Комитет напомнил руководству команд, что у них есть договорные обязательства перед спонсорами турнира.

«УЕФА напомнил участвующим командам, что партнёрские отношения являются неотъемлемой частью проведения турнира и обеспечения развития футбола по всей Европе», — приводит заявление УЕФА Reuters.

Полузащитник сборной Франции Поль Погба на пресс-конференции после матча чемпионата Европы — 2020 с Германией (1:0) убрал стоявшую на столе бутылку с пивом.

Позже исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен сообщил о том, что комитет не будет штрафовать игроков.