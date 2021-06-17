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Сборная Украины переиграла Северную Македонию на Евро-2020

Сборная Украины переиграла Северную Македонию на Евро-2020
Сергей Сорокин
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Сегодня, 17 июня, прошёл матч сборных Украины и Северной Македонии. Встречу 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 принимал стадион «Националь» в Бухаресте (Румыния). Сборная Украины оказалась сильнее соперника со счётом 2:1.

На 29–й минуте нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко воспользовался возможностью и поразил чужие ворота. На 34-й минуте форвард Роман Яремчук вышел один на один с вратарём и использовал свой шанс. На 56-й минуте национальная команда получила право на пенальти. К мячу подошёл Эзган Алиоски, который сделал счёт 1:2. Первый удар отразил вратарь, но на добивании полузащитник Северной Македонии был расторопнее всех. На 84–й минуте пенальти заработала уже сборная Украины. К мячу подошёл полузащитник Руслан Малиновский, который не смог переиграть вратаря.

Сборная Украины набрала три очка и осталась на третьем месте в турнирной таблице. Северная Македония (0) располагается на последней строчке. Напомним, в группе C, помимо украинцев и македонцев, выступают национальные команды Нидерландов (3) и Австрии (3), которым предстоит провести очный матч.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа C. 2-й тур
17 июня 2021, четверг. 16:00 МСК
Украина
Окончен
2 : 1
Северная Македония
1:0 Ярмоленко – 29'   2:0 Яремчук – 34'   2:1 Алиоски – 57'
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