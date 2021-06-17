Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Влашич: цель сборной Хорватии — выиграть два последних матча в группе

Игрок ЦСКА Влашич: цель сборной Хорватии — выиграть два последних матча в группе
Григорий Петерсон
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против команды Чехии.

«Я готов к игре, чувствую себя хорошо, как и вся команда. Чехия и Шотландия — сильные команды. Наша цель — хорошо подготовиться и выиграть два оставшихся матча в группе. Сборная Чехии также будет пытаться добыть победу, несмотря на то, что уже выиграла первый матч. Это Евро — каждая команда хочет победить во всех матчах, каждый игрок хочет проявить себя. Я мог бы сказать, что мы точно будем доминировать и атаковать, но это зависит не только от нас. Соперники тоже могут создать удачный план на игру", — цитирует Влашича официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Хорватия — Чехия состоится 18 июня. Игра пройдёт в Глазго (Шотландия). Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

Влашичу и ЦСКА лучше разойтись. Трансфер после Евро — идеально Влашичу и ЦСКА лучше разойтись. Трансфер после Евро — идеально
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021