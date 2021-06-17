Игрок ЦСКА Влашич: цель сборной Хорватии — выиграть два последних матча в группе

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против команды Чехии.
«Я готов к игре, чувствую себя хорошо, как и вся команда. Чехия и Шотландия — сильные команды. Наша цель — хорошо подготовиться и выиграть два оставшихся матча в группе. Сборная Чехии также будет пытаться добыть победу, несмотря на то, что уже выиграла первый матч. Это Евро — каждая команда хочет победить во всех матчах, каждый игрок хочет проявить себя. Я мог бы сказать, что мы точно будем доминировать и атаковать, но это зависит не только от нас. Соперники тоже могут создать удачный план на игру", — цитирует Влашича официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч Хорватия — Чехия состоится 18 июня. Игра пройдёт в Глазго (Шотландия). Начало встречи — 19:00 по московскому времени.
- 17 июня 2021
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