Кастань рисковал закончить карьеру в результате столкновения с Кузяевым
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Защитник «Лестер Сити» и сборной Бельгии Тимоти Кастань чуть не закончил профессиональную карьеру после матча со сборной России (3:0) в первом туре финальной части Евро-2020.
Напомним, бельгиец получил травму после столкновения с россиянином Далером Кузяевым в верховом единоборстве. У 25-летнего защитника был диагностирован двойной перелом стенки глазницы.
Как сообщает HLN, если бы удар пришёлся на три сантиметра выше, то игрок был бы вынужден закончить с футболом. Травма Тимоти оказалась серьёзнее, чем выглядела первоначально.
Во втором туре групповой стадии Евро-2020 сборной Бельгии предстоит встретиться со сборной Дании. Матч пройдёт в Копенгагене (Дания) сегодня, 17 июня. Начало — в 19:00 мск.
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