«Феноменально самовлюблённый перец». Уткин – о Дзюбе

Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу поведения нападающего сборной России Артёма Дзюбы после матча с национальной командой Финляндии (1:0).
«Ну вот как не любить Дзюбушку? Вчера победили, парень забрал себе обратно у Джикии капитанскую повязку и уже с ней пошел благодарить болельщиков. Феноменально самовлюблённый перец. После Бельгии, напомню, просто ушёл и никого благодарить не стал», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная России выступает в группе B. Соперниками подопечных Станислава Черчесова по квартету являются национальные команды Бельгии, Финляндии и Дании.
- 17 июня 2021
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