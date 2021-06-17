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«Феноменально самовлюблённый перец». Уткин – о Дзюбе

«Феноменально самовлюблённый перец». Уткин – о Дзюбе
Максим Хрущ
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Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу поведения нападающего сборной России Артёма Дзюбы после матча с национальной командой Финляндии (1:0).

«Ну вот как не любить Дзюбушку? Вчера победили, парень забрал себе обратно у Джикии капитанскую повязку и уже с ней пошел благодарить болельщиков. Феноменально самовлюблённый перец. После Бельгии, напомню, просто ушёл и никого благодарить не стал», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная России выступает в группе B. Соперниками подопечных Станислава Черчесова по квартету являются национальные команды Бельгии, Финляндии и Дании.

Календарь Евро-2020
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