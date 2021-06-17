Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эвра потроллил Роналду и Погба, убравших бутылки на пресс-конференциях

Эвра потроллил Роналду и Погба, убравших бутылки на пресс-конференциях
Григорий Петерсон
Комментарии

Экс-игрок сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра потроллил португальского нападающего Криштиану Роналду и французского полузащитника Поля Погба, которые во время своих пресс-конференций на Евро-2020 убрали стоящие перед ними бутылки колы и пива.

«Иду на пресс-конференцию Евро-2020 так же, как это сделали мои братья, Роналду и Погба», — подписал Эвра ролик.

УЕФА напомнил участвующим командам, что партнёрские отношения являются неотъемлемой частью проведения турнира и обеспечения развития футбола по всей Европе. При этом исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен сообщил о том, что комитет не будет штрафовать игроков.

Позднее главного тренера сборной России Станислава Черчесова на пресс-конференции спросили, видел ли он, что сделал Роналду. Наставник сборной России в ответ открыл бутылку колы с помощью другой бутылки и отпил из неё.

Новость по теме
Руководство УЕФА запретило убирать бутылки спонсоров со стола во время пресс-конференций
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021