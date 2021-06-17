Эвра потроллил Роналду и Погба, убравших бутылки на пресс-конференциях

Экс-игрок сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра потроллил португальского нападающего Криштиану Роналду и французского полузащитника Поля Погба, которые во время своих пресс-конференций на Евро-2020 убрали стоящие перед ними бутылки колы и пива.
«Иду на пресс-конференцию Евро-2020 так же, как это сделали мои братья, Роналду и Погба», — подписал Эвра ролик.
УЕФА напомнил участвующим командам, что партнёрские отношения являются неотъемлемой частью проведения турнира и обеспечения развития футбола по всей Европе. При этом исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен сообщил о том, что комитет не будет штрафовать игроков.
Позднее главного тренера сборной России Станислава Черчесова на пресс-конференции спросили, видел ли он, что сделал Роналду. Наставник сборной России в ответ открыл бутылку колы с помощью другой бутылки и отпил из неё.
- 17 июня 2021
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