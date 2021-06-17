В матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 сборные Дании и Бельгии прервали матч на 10-й минуте в честь Кристиана Эриксена, который недавно пережил остановку сердца прямо во время матча континентального первенства. Футболисты выбили мяч в аут, а трибуны взорвались аплодисментами. На трибуне датских фанатов появилась большая растяжка с надписью «Вся Дания с тобой, Кристиан».

Фото: Полина Куимова

Сегодня, 17 июня, сборная Дании встречается с национальной командой Бельгии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в группе B, помимо датчан и бельгийцев, выступают национальные команды России и Финляндии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.