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Ангеловски: во втором тайме с Украиной Северная Македония показала, почему играет на Евро

Ангеловски: во втором тайме с Украиной Северная Македония показала, почему играет на Евро
Григорий Петерсон
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Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски поделился мнением о матче со сборной Украины (1:2) во втором туре финальной части Евро-2020. Встречу принимал стадион «Националь» в Бухаресте (Румыния).

«Мы провели два разных тайма. Во второй половине показали, почему мы играем на чемпионате Европы. Сборная Северной Македонии достаточно мастеровитая и заслуживает быть здесь, но мы разочарованы, что нам не удалось достичь желаемого результата», – цитирует Ангеловского пресс-служба УЕФА.

Сборная Украины набрала три очка и осталась на третьем месте в турнирной таблице. Северная Македония (0) располагается на последней строчке. Напомним, в группе C, помимо украинцев и македонцев, выступают национальные команды Нидерландов (3) и Австрии (3), которым предстоит провести очный матч сегодня, 17 июня.

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