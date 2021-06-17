Ангеловски: во втором тайме с Украиной Северная Македония показала, почему играет на Евро

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски поделился мнением о матче со сборной Украины (1:2) во втором туре финальной части Евро-2020. Встречу принимал стадион «Националь» в Бухаресте (Румыния).



«Мы провели два разных тайма. Во второй половине показали, почему мы играем на чемпионате Европы. Сборная Северной Македонии достаточно мастеровитая и заслуживает быть здесь, но мы разочарованы, что нам не удалось достичь желаемого результата», – цитирует Ангеловского пресс-служба УЕФА.



Сборная Украины набрала три очка и осталась на третьем месте в турнирной таблице. Северная Македония (0) располагается на последней строчке. Напомним, в группе C, помимо украинцев и македонцев, выступают национальные команды Нидерландов (3) и Австрии (3), которым предстоит провести очный матч сегодня, 17 июня.