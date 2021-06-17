Куртуа обратился к Рамосу по случаю его ухода из «Реала»
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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал уход из команды защитника и капитана Серхио Рамоса.
«Спасибо, Серхио, за то время, которое мы провели вместе, за твой пример и приверженность. Ты легенда «Реала» и всего футбола. Желаю тебе всего наилучшего, капитан», – написал Куртуа на своей странице в «Твиттере».
Серхио Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Испанские СМИ сообщают, что игрок, скорее всего, подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен».
Тибо Куртуа присоединился к «сливочным» в 2018 году. В минувшем сезоне бельгийский голкипер провёл 38 матчей в испанской Примере и пропустил 28 мячей.
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