Куртуа обратился к Рамосу по случаю его ухода из «Реала»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал уход из команды защитника и капитана Серхио Рамоса.

«Спасибо, Серхио, за то время, которое мы провели вместе, за твой пример и приверженность. Ты легенда «Реала» и всего футбола. Желаю тебе всего наилучшего, капитан», – написал Куртуа на своей странице в «Твиттере».

Серхио Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Испанские СМИ сообщают, что игрок, скорее всего, подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен».

Тибо Куртуа присоединился к «сливочным» в 2018 году. В минувшем сезоне бельгийский голкипер провёл 38 матчей в испанской Примере и пропустил 28 мячей.