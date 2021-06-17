Булыкин назвал футболиста сборной России, похожего по игре на Аленичева образца 2004 года

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Александр Головин похож по стилю игры на Дмитрия Аленичева образца 2004 года.
«Александр Головин очень здорово выглядит: даёт хороший объём работы, очень остро играет, не боится идти в обводку — даже не припомню, кто был таким резвым в сборной 2004 года. Но если сравнивать по уровню, то, наверное, Аленичев. В то время Дмитрий тоже играл в Европе, хорошо себя показывал, даже побеждал в Лиге чемпионов», — сказал Булыкин в эфире подкаста «Чемпионата».
Булыкин в бытность футболистом защищал цвета «Локомотива» с 1995 по 2001 год. В 2017 году Дмитрий стал советником президента красно-зелёных, а в конце прошлого года вошёл в совет директоров клуба. В марте 2021 сообщалось, что экс-нападающего исключили из совета директоров, позже он покинул структуру клуба.
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