Бельгия обыграла Данию в матче второго тура Евро-2020

Сегодня, 17 июня, сборная Дании встретилась с национальной командой Бельгии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился со счётом 2:1 в пользу бельгийцев. Обслуживала встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.

Сборная Дании открыла счёт уже на 2-й минуте матча. Автором быстрого гола стал нападающий Юссуф Поульсен. Больше голов в первом тайме забито не было. А вот вторая половина встречи осталась за бельгийцами. Уже на 55-й минуте сборная Бельгии сравняла счёт. Гол забил Торган Азар, которого Де Брёйне вывел отличным пасом на пустые ворота. На 71-й минуте в центре внимания оказался и сам Кевин – на этот раз он отметился не ассистом, а голом. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «красных дьяволов».

Напомним, в группе B, помимо датчан и бельгийцев, выступают национальные команды России и Финляндии. Бельгия, набрав 6 очков, занимает первое место в турнирной таблице квартета. На втором месте – Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч.