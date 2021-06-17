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Григорий Бабаян объяснил свой переход из «Тобола» в ЦСКА

Григорий Бабаян объяснил свой переход из «Тобола» в ЦСКА
Григорий Петерсон
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Экс-наставник костанайского «Тобола» Григорий Бабаян прокомментировал своё назначение на должность ассистента исполняющего обязанности главного тренера московского ЦСКА Алексея Березуцкого.

«Предложение поступило некоторое время назад, но ответственность и обязательства перед «Тоболом», костанайскими болельщиками и акимом области сдерживали перед принятием предложения армейцев. Хочу высказать искренние слова благодарности Архимеду Бегежановичу, который понял моё стремление профессионально расти и принял мысль, что нужно соглашаться, потому что такого предложения попробовать себя на таком уровне, может уже и не быть в дальнейшем. Это новый вызов для меня, переход на новый профессиональный уровень. Поэтому, все взвесив и обсудив с нашим руководством предложение армейцев, я принял решение перейти в ЦСКА», — цитирует Бабаяна Sports Kz.

Напомним, ЦСКА расторг контракт с главным тренером Ивицей Оличем. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Березуцкий.

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