«Покупали вино бутылками». Булыкин рассказал о дружбе с Кристианом Эриксеном

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о дружбе с Кристианом Эриксеном.

«Очень страшный эпизод произошёл с Кристианом Эриксеном во время матча с Финляндией. Когда показывали его лицо, как он лежал… Я очень переживал, было страшно. Рад, что всё обошлось



С Эриксеном достаточно хорошо знакомы: когда выступали за «Аякс», мы целый год сидели рядом в раздевалке. В то время у нас была хорошая команда, тесно общались и часто проводили время вместе: ходили по ресторанам, гуляли. Здорово, когда команда позволяла себе так хорошо общаться — это своеобразный тимбилдинг, когда все друг за друга.



Когда собирались командой, покупали вино бутылками. В Европе больше доверяют футболистам — они сами знают, как нужно готовиться к матчу. В «Аяксе» нас собирали за три часа до игры. Что с тобой было до этого и где ты проводил ночь — никому не было интересно. Самое главное, что покажешь на футбольном поле. Все игроки знали, что нельзя гулять допоздна, но могли сходить на совместный ужин выпить по бокалу.



Всё время просил Эриксена отдавать мне хорошие передачи. Кристиан никогда не был жадным футболистом, всегда позволял забивать голы партнёрам по команде. Иногда от его передач получал даже больше удовольствия, чем от своих голов. От личного общения оставались исключительно положительные эмоции: такой компанейский и добродушный парень», — сказал Булыкин в эфире подкаста «Чемпионата».

Слушайте на удобных платформах!

• в iTunes

• в Google Podcasts

• в «Яндекс. Музыке»

• в плеере TuneIn

• в плеере Castboх

• в плеере Podster.