«Отличный капитан!» Зидан отреагировал на уход Рамоса из «Реала»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал уход защитника и капитана «сливочных» Серхио Рамоса из клуба.



«Легенда. Для меня было большим удовольствием и честью видеть тебя в качестве игрока. Отличный капитан, история! Спасибо тебе большое за все», – написал Зидан на своей странице в «Инстаграме».



Серхио Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Испанские СМИ сообщают, что игрок, скорее всего, подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен».



В сезоне-2020/2021 под руководством Зинедина Зидана «Реал» занял второе место в Ла Лиге и добрался до полуфинала Лиги чемпионов.