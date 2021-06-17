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Выиграй футболку сборной Италии

Выиграй футболку сборной Италии
Григорий Петерсон
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Продолжается Евро-2020. Сборная Италии уже обеспечила себе выход из группы и теперь точно сыграет в плей-офф.

В честь этого «Чемпионат» разыгрывает футболку сборной Италии.

Условия конкурса для футболки:

1.Подпишись на аккаунт «Чемпионата».

2. Поставь «лайк» этой публикации.

3. В комментариях отметь троих друзей, которые любят футбол.

21 июня случайным образом мы определим одного счастливчика, который получит футболку сборной Италии от PUMA.

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