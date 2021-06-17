Турнирная таблица Евро-2020. Сборная России – на 2-м месте в группе перед последним туром

В группе B завершились все матчи 2-го тура чемпионата Европы — 2020.
В одном из них сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук.
Во втором матче сборная Дании встретилась с национальной командой Бельгии. Встреча состоялась на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 2:1 в пользу бельгийцев. Победный гол на счету Кевина Де Брёйне.
Таким образом, лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой 6 очков. На втором месте – Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).
В заключительном, 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Бельгийцам предстоит сыграть с финнами. Оба матча состоятся 21 июня.
- 17 июня 2021
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