Тренер сборной Дании: результат матча с Бельгией расстроил, но я горжусь своей командой

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн высказался о поражении своей команды в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (1:2).
«Буду краток: как я сказал игрокам в раздевалке, единственное, что меня расстроило – это результат. Я не ожидал многого от этой игры, но не могу описать то чувство гордости, которое я испытываю к этой команде. Спустя четыре дня после того, как игроки чуть не потеряли своего лучшего друга, они поднялись и выдали такой матч. Они однозначно доминировали над лучшей командой мира. Невероятное уважение.
Спасибо за поддержку, которую вы нам оказываете, за помощь, за то, что вы остаётесь с нами в это непростое время. Мы знаем, что для Кристиана грядущие две недели будут непростыми. Но мы будем рядом.
Футбол – одна из лучших вещей в мире, которая объединяет людей, страны и континенты, стирает границы и сближает людей. Мы все одна семья, и Лукаку, который поблагодарил меня за спасение Эриксена, тоже её часть.
Мы были готовы к эмоциональной стороне игры. Мы полностью выложились, и мне невероятно приятно видеть, как игроки это сделали», — передаёт слова Юльманна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске Дмитрий Булыкин рассказывает о дружбе с Кристианом Эриксеном, лучших игроках сборной России и специфике Криштиану Роналду.
Слушайте на любой удобной платформе:
YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=PduVgK8mqwY
• в iTunes
https://apple.co/3gew0xA
• в Google Podcasts
https://bit.ly/3gk93dt
• в «Яндекс. Музыке»
https://bit.ly/3ilSdMG
- 17 июня 2021
-
22:41
-
22:36
-
22:25
-
22:23
-
22:21
-
22:14
-
22:11
-
22:03
-
21:43
-
21:41
-
21:38
-
21:28
-
21:20
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:37
-
20:33
-
20:30
-
20:23
-
20:14
-
20:11
-
20:03
-
19:52
-
19:41
-
19:31
-
19:31
-
19:27
-
19:14
-
19:09
-
19:05
-
19:05