Тренер сборной Дании: результат матча с Бельгией расстроил, но я горжусь своей командой

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн высказался о поражении своей команды в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (1:2).

«Буду краток: как я сказал игрокам в раздевалке, единственное, что меня расстроило – это результат. Я не ожидал многого от этой игры, но не могу описать то чувство гордости, которое я испытываю к этой команде. Спустя четыре дня после того, как игроки чуть не потеряли своего лучшего друга, они поднялись и выдали такой матч. Они однозначно доминировали над лучшей командой мира. Невероятное уважение.

Спасибо за поддержку, которую вы нам оказываете, за помощь, за то, что вы остаётесь с нами в это непростое время. Мы знаем, что для Кристиана грядущие две недели будут непростыми. Но мы будем рядом.

Футбол – одна из лучших вещей в мире, которая объединяет людей, страны и континенты, стирает границы и сближает людей. Мы все одна семья, и Лукаку, который поблагодарил меня за спасение Эриксена, тоже её часть.

Мы были готовы к эмоциональной стороне игры. Мы полностью выложились, и мне невероятно приятно видеть, как игроки это сделали», — передаёт слова Юльманна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске Дмитрий Булыкин рассказывает о дружбе с Кристианом Эриксеном, лучших игроках сборной России и специфике Криштиану Роналду.



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