Витория поделился эмоциями от первой тренировки с игроками «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями от первой тренировки с футболистами команды.
«Очень положительные впечатления остались после знакомства и после первой тренировки. Безусловно, я кое-что изучал и знал. Сейчас присутствует фактор свежести, приход нового тренера, начало нового сезона, поэтому все горят желанием, все бегут. Безусловно, есть над чем работать. Перед началом занятия поговорил с ребятами, пожелал всем удачи, хорошего сезона. Было несколько слов для того, чтобы вселить в них уверенность в себе», — сказал Витория в интервью пресс-службе клуба.
29 июня в 18:30 мск «Спартак» сыграет с «Нефтчи». Клуб из Баку впервые с 2013 года стал чемпионом Азербайджана и выступит в квалификации Лиги чемпионов. 2 июля (18:30 мск) соперником красно-белых станет клуб «Браво» из Любляны, который занял пятое место в чемпионате Словении. В последний день сбора, 5 июля, (14:00 мск) красно-белые встретятся с «Шибеником» — 6-й командой Хорватии по итогам прошедшего сезона.
- 17 июня 2021
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