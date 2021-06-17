Витория: адаптация прошла быстро. Ощущение, что в «Спартаке» мы уже долго

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал об адаптации в новом для себя клубе.



«Отличные условия — что на стадионе, что на базе. Хотел отдельно сказать спасибо за то, как здесь организована вся работа. Ничего не нужно просить, всё уже готово. Складывается ощущение, что мы долго тут находимся. Настолько быстро прошла адаптация, быстро удаётся найти общий язык с теми людьми, которые работают в «Спартаке».

Погода? Знаю, что зимой такого не будет, а пока всё замечательно», — сказал Витория в интервью пресс-службе клуба.



29 июня в 18:30 мск «Спартак» сыграет с «Нефтчи». Клуб из Баку впервые с 2013 года стал чемпионом Азербайджана и выступит в квалификации Лиги чемпионов. 2 июля (18:30 мск) соперником красно-белых станет клуб «Браво» из Любляны, который занял пятое место в чемпионате Словении. В последний день сбора, 5 июля, (14:00 мск) красно-белые встретятся с «Шибеником» — 6-й командой Хорватии по итогам прошедшего сезона.