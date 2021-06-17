Тренер сборной Дании: уже думаю о России. В этом турнире ещё ничего не потеряно

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн высказался о поражении в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (1:2). Последний матч в группе его команда проведёт со сборной России.



«Мы почувствовали огромную поддержку со стороны всех присутствующих. Мы ощущали любовь всего стадиона и всех людей, которых мы встречали. Вот что самое главное. А также то, что команде очень хорошо вместе. Мы можем сделать множество выводов из этого матча. Сейчас нужно перевернуть страницу. Я уже думаю о России. В этом турнире ещё ничего не потеряно», – цитирует Юльманна пресс-служба УЕФА.



Встреча России и Дании состоится в Копенгагене (Дания) 21 июня. Начало – в 22:00 мск. Датчане не набрали ни одного очка, а у россиян есть три очка.

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